Тайсон вказав на необхідність повернутися у Бразилію

У батька півзахисника Шахтаря Тайсона проблеми зі здоров’ям.

Про це розповів сам футболіст.

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"Я сумую за Ріу-Гранді-ду-Сул. У ці дні я навіть отримав повідомлення від нашого тренера (Куде), і ми поговорили. Ми будемо чекати, щоб побачити кінець цієї історії. Я хочу бути ближче до мами. У мого батька рак. Він дзвонить весь час. Я планую поговорити в грудні з керівництвом "Інтера" і подивитися, що ми можемо зробити", - сказав Тайсон.