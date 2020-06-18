Суркіс: Допускав, що Вернидуб міг би очолити Динамо

Президент Динамо оцінив роботу українського фахівця

Джерело - Чемпіон.

Президент Динамо Ігор Суркіс замислювався про призначення головним тренером команди Юрія Вернидуба.

Про це розповів сам власник київського клубу.

"Говорити, що всерйоз розглядав неправильно. Допускав його [Вернидуба] кандидатуру. Цілком можливо, до нього я ставлюся з великою повагою. Він завжди працював в непростих умовах: вони поїхали зі свого міста, влаштувалися в Запоріжжі.

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Я дивлюся за його роботою в Білорусі, він молодець. Працюючи в клубі з проблемами, він їх призводить до гарних результатів ", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.