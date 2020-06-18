Колишній захисник Динамо достроково розірвав контракт з клубом Ла-Ліги

Антунеш залишився без клубу

Джерело - Чемпіон.

Португальський лівий захисник Віторіну Антунеш, який раніше грав у київському Динамо, не буде завершувати нинішній сезон у Хетафе.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сторони домовилися про дострокове припинення співпраці.

OFICIAL | El Getafe CF y Vitorino Antunes han llegado a un acuerdo para dar por finalizado su contrato con la entidad. 👉https://t.co/aYJc2Of1DE pic.twitter.com/VHAsRYi4mK — Getafe C.F. (@GetafeCF) June 18, 2020

Контракт Антунеша діяв до 30 червня і футболіст, згідно з рекомендаціями ФІФА, міг розраховувати на його продовження до фактичного завершення сезону. Однак 33-річний гравець вирішив покинути Хетафе навіть раніше. У поточній кампанії він лише тричі з'являвся на полі, сумарно зігравши 182 хвилини.

До слова, Антунеш перебрався в іспанський клуб із київського Динамо, за яке виступав з лютого 2015-го по червень 2017 року. Загалом за киян португалець провів 79 матчів, у яких забив 5 голів та віддав 2 асисти. Двічі вигравав чемпіонат України та по разу національний Кубок і Суперкубок.

Раніше, російський клуб цікавився захисником Динамо.