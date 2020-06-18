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Ребров порівняв важливість чемпіонства Ференцвароша та Динамо

Сьогодні 14:15 294 0
Сергій Ребров прокоментував чемпіонство Ференцвароша
Ребров порівняв важливість чемпіонства Ференцвароша та Динамо
#Ребров, #Ференцварош

Джерело - zbirna.com.

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров вказав на вагу здобутого титулу чемпіона країни.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Як святкували? Не так, як в Україні. Та й гуляти нам ніколи. Дали команді тільки один вихідний, адже в суботу вже дербі з Уйпештом.

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Золоті медалі з Динамо чи Ференцварошем? Я ніколи не замислювався, який титул важливіший – вони для мене всі цінні, оскільки були здобуті з великими труднощами. Але, як вже мною було сказано, захистити чемпіонство завжди складніше, ніж завоювати його в перший раз.

Так було і в Динамо, так сталося і в Ференцвароші. Все-таки після першої перемоги завжди трохи притупляється мотивація, але ми з цією проблемою впоралися. Пройшли сезон дуже рівно", – відзначив Ребров.

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