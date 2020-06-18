Півзахисник Львова: За два роки в Україні жодного разу не стикався з расизмом

Півзахисник ФК Львів Рафаель Сабіно вказав про відсутність расизму в Україні.

Про це розповів сам футболіст.

"Я в Україні вже два роки, і жодного разу не стикався з расизмом тут. Не маю жодних проблем в цій країні. Мені дуже подобається Львів, комфортно себе відчуваю в цьому місті.

В Україні відчуваю себе захищеним від коронавірусу. У Львові перебуваю зі своєю сім'єю, тому думок про повернення до Бразилії на період карантину у мене не виникало. Та й до того ж в нашій країні зараз дуже складна ситуація з цією проблемою", - сказав Сабіно.