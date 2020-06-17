Суркіс: Все що говорив про Мілевського та Алієва – збулося

Ексгравці Динамо Артем Мілевський та Олександр Алієв могли стати великими футболістами.

Про це розповів президент київського клубу Ігор Суркіс.

Що думаю? Нічого не думаю. А що я можу думати? Цікаво, як вони згадують, як я їх штрафував. Я їх у справі штрафував. Але вони хороші хлопці, я до них нічого не маю. До жодного, ні до другого. Просто все, що я говорив - збулося.

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Коли вони були футболістами Динамо, я їм говорив, що вони можуть бути великими, їх можуть запам'ятати. Був період, коли вони взялися за голову, якщо ви пам'ятаєте прихід Сьоміна. А потім вони знову почали займатися тим, чим займалися.

Ви ж читаєте інтерв'ю Горана Попова, який говорить, що вони до ранку засиджувалися в ресторанах, а потім Мілевський говорив: "Давай поїдемо в 7 ранку в клуб". Якби мене запитали, чи є в Києві клуб, який відкривається в 7 ранку - я б не відповів. Я такого не знаю.

Хоча у мене старша дочка, яка може погуляти. Молодша не любить все це. Вони зараз повинні знайти свою нішу в чомусь. Вони знайшли в цьому. Якщо у них історії не будуть повторюватися, напевно, футбольної громадськості якийсь час буде цікаво. Але це було в минулому, а ми живемо сьогодні.

Якби зараз не було такого інформаційного простору, то, може, про них би вже забули. Вони таким чином про себе нагадують", - відзначив Суркіс.