Гаттузо прогнав футболіста Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо залишився незадоволений роботою півзахисника Ірвінга Лосано на тренуванні напередодні фіналу Кубка Італії проти Ювентуса.

Про це повідомляє ESPN.

42-річний італієць вигнав хавбека з тренування через те, що той недостатньо викладається на футболі.

Лосано провів на лаві запасних матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії з Інтером. Він не виходив на поле в семи з восьми останніх ігор команди і один раз з'явився на заміну.

У поточному сезоні 24-річний мексиканець провів 28 матчів, забив 3 м'ячі і віддав 2 асисти. Орієнтована трансферна вартість Ірвінга Лосано складає 28 млн євро.

Нагадаємо, Наполі вийшло у фінал Кубка Італії.