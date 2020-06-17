 Гаттузо прогнав футболіста Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії | Футбол | Champion.com.ua
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Гаттузо прогнав футболіста Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії

Сьогодні 21:15 805 0
Гаттузо прогнав футболіста Наполі з тренування перед фіналом Кубка Італії
#Лосано, #Гаттузо, #Наполі

Джерело - espreso.tv.

Головний тренер Наполі Дженнаро Гаттузо залишився незадоволений роботою півзахисника Ірвінга Лосано на тренуванні напередодні фіналу Кубка Італії проти Ювентуса.

Про це повідомляє ESPN.

42-річний італієць вигнав хавбека з тренування через те, що той недостатньо викладається на футболі.

Лосано провів на лаві запасних матч-відповідь 1/2 фіналу Кубка Італії з Інтером. Він не виходив на поле в семи з восьми останніх ігор команди і один раз з'явився на заміну.

У поточному сезоні 24-річний мексиканець провів 28 матчів, забив 3 м'ячі і віддав 2 асисти. Орієнтована трансферна вартість Ірвінга Лосано складає 28 млн євро.

Нагадаємо, Наполі вийшло у фінал Кубка Італії.

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