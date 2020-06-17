Шахтар зможе дозаявити трьох нових гравців на матчі Ліги Європи

Шахтар зможе дозаявити нових гравців на вирішальні матчі Ліги Європи

УЄФА дозволив дозаявити футболістів в команди Ліги Європи за списком А перед поновленням турніру.

Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.

Важливо: УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста

Клуби зможуть внести в заявку ще трьох футболістів за списком А, але за умови, що вони вже зареєстровані і мають право виступати за клуб з моменту останнього дедлайну реєстрації (3 лютого 2020 року).

У списку А може бути не більше 25 гравців.

Нагадаємо, травмувалися Степаненко і Мораес.