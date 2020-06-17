Шахтар зможе дозаявити трьох нових гравців на матчі Ліги Європи

Джерело - shakhtar.com.
УЄФА дозволив дозаявити футболістів в команди Ліги Європи за списком А перед поновленням турніру.
Про це повідомляє пресслужба Шахтаря.
Важливо: УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста
Клуби зможуть внести в заявку ще трьох футболістів за списком А, але за умови, що вони вже зареєстровані і мають право виступати за клуб з моменту останнього дедлайну реєстрації (3 лютого 2020 року).
У списку А може бути не більше 25 гравців.
Нагадаємо, травмувалися Степаненко і Мораес.