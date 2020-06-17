 Кобін: Динамо виглядало краще підготовленим у фізичному та технічному плані | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Відомий новий календар матчів України на Євро-2020
Сьогодні 18:55 462
УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста
Сьогодні 17:10 732
Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України
Сьогодні 15:52 1491
На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів
Сьогодні 13:55 379
Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини
Сьогодні 08:14 1295
Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги
Вчора 23:25 955
Україна зіграє проти Росії у відборі до Євро
Вчора 20:25 4018
The Ring не включив Усика у ТОП-10 оновленого рейтингу суперваговиків
Вчора 19:54 2152 1
Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець
Вчора 18:42 3653 1
Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів
Вчора 16:57 2162
Блоги
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
14.06.2020 19:49 1851
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 544
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 722
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5779
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
14.06.2020 10:39 1037
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:15 Теніс WTA відновить сезон у серпні 71
19:57 Футбол Журналістам дозволили відвідувати матчі УПЛ та Кубка України 192
19:48 Футбол Кобін: Динамо виглядало краще підготовленим у фізичному та технічному плані 265
19:25 Футбол ФІФА зобов'язала Динамо погасити борг перед Мбокані 507
19:11 Бокс Сіренко: Усик – це рівень, що тут ще коментувати 447
18:55 Євро-2020 Відомий новий календар матчів України на Євро-2020 462
18:40 Футбол Баварія хоче орендувати суперталанта Аякса 614
18:25 Бокс Сіренко назвав найкращого боксера серед суперваговиків 878
18:10 Баскетбол Київ-Баскет подовжив контракт з Крутоусом 534
17:55 Футбол Михайличенко: З цією бригадою арбітрів у нас завжди непрості гри 1273 3
17:41 Бокс Сіренко: Намагався співпрацювати з нашими промоутерами, але інтересу не було 802
17:25 Футбол Минай - Динамо 0:2. Огляд матчу 1019
17:10 Футбол УЄФА прийняв рішення дограти єврокубки та назвав дати і міста 732
16:55 Бокс Промоутер: Усик просто інтелектуально заплутає Чісору 1447 3
16:40 Футбол Вільярреал - Мальорка 1:0. Огляд матчу 738
16:25 Баскетбол Зірка НБА запропонував гравцям створити свою лігу 905
16:09 Футбол Каргбо дебютував у складі Динамо 893
15:52 Футбол Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України 1491
15:50 Блог Дуелунд оформив дубль у матчі проти Миная 374
15:40 ММА Президент UFC не включив Мак-Грегора у ТОП-4 найкращих бійців в історії 456
15:26 Футбол На матчі Минай - Динамо вивісили банер на підтримку американського поліцейського, який убив Флойда 727
15:10 Футбол Баварія безкоштовно підпише захисника ПСЖ 1175
14:55 Футбол Фрайбург - Герта 2:1. Огляд матчу 732
14:40 Футбол Шовковський: Чемпіони світу U-20 знаходяться в списку кандидатів в збірну 1338
14:25 Футбол Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року 1340

Кобін: Динамо виглядало краще підготовленим у фізичному та технічному плані

Сьогодні 19:48 265 0
Василь Кобін прокоментував матч з Динамо
Кобін: Динамо виглядало краще підготовленим у фізичному та технічному плані
#Динамо, #Минай, #Кобін

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Гравці Минаю не достатньо агресивно грали проти Динамо у півфіналі Кубка України.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Що стосується гри, то перший тайм був провалений. Динамо виглядало краще підготовленим  за нас у фізичному та технічному плані, створювало багато моментів. Другий тайм ми провели краще, були більш агресивними. Не знаю, чому наші футболісти не грали так агресивно у першому таймі, адже в півфінальному матчі проти Динамо можна було перемогти лише шляхом агресії та свого бажання.

Наші гравці теж добре технічно оснащені, але для боротьби з Динамо цього недостатньо, потрібно було показувати ще характер і вольові якості. У цьому компоненті ми в першому таймі провалилися повністю. А другий тайм мені сподобався, наша команда була агресивною, хотіла витягнути цей матч. Я попросив гравців віддати всі сили. Були передумови як забити, так і пропустити третій гол. Але хлопці - молодці, можу лише їм поаплодувати за другий тайм", - розповів Кобін.

Нагадаємо, Динамо на класі переграло Минай і вийшло до фіналу Кубка України.

Коментарі ()