Гравці Минаю не достатньо агресивно грали проти Динамо у півфіналі Кубка України.

Про це розповів головний тренер закарпатського клубу Василь Кобін.

"Що стосується гри, то перший тайм був провалений. Динамо виглядало краще підготовленим за нас у фізичному та технічному плані, створювало багато моментів. Другий тайм ми провели краще, були більш агресивними. Не знаю, чому наші футболісти не грали так агресивно у першому таймі, адже в півфінальному матчі проти Динамо можна було перемогти лише шляхом агресії та свого бажання.

Наші гравці теж добре технічно оснащені, але для боротьби з Динамо цього недостатньо, потрібно було показувати ще характер і вольові якості. У цьому компоненті ми в першому таймі провалилися повністю. А другий тайм мені сподобався, наша команда була агресивною, хотіла витягнути цей матч. Я попросив гравців віддати всі сили. Були передумови як забити, так і пропустити третій гол. Але хлопці - молодці, можу лише їм поаплодувати за другий тайм", - розповів Кобін.