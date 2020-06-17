 Михайличенко: З цією бригадою арбітрів у нас завжди непрості гри | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко: З цією бригадою арбітрів у нас завжди непрості гри

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Наставник Динамо підбив підсумки перемоги над Минаєм
Михайличенко: З цією бригадою арбітрів у нас завжди непрості гри
#Динамо, #Михайличенко

Джерело - ФК Динамо.

Після останніх ігор гравцям київського Динамо потрібно було знайти емоції та сили, щоб зіграти, перш за все, так, як цього вимагає результат.

Про це заявив наставник команди Олексій Михайличенко.

"Усі кубкові матчі - із Шахтарем, Олександрією - були важливими. Кубок не терпить, якщо можна так сказати, неповаги до себе, тому всі ці ігри були для нас важливими, і я дуже радий, що київське Динамо гратиме в фіналі Кубка України. Це дуже важливо для команди - боротися за кожен трофей.

Було досить-таки непросто, це Кубок - в одній грі вирішується все. Тому після ігор, які у нас були останнім часом, нам потрібно було знайти емоції та сили, щоб зіграти, перш за все, так, як цього вимагає результат. Радий, що нам сьогодні це вдалося. А щоб розбирати гру - на це потрібен час.

Ігри, на які потрапляє ця бригада арбітрів, у нас завжди непрості", - сказав Михайличенко.

Раніше, Динамо на класі переграло Минай у півфіналі Кубка України.

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