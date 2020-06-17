Шовковський: Чемпіони світу U-20 знаходяться в списку кандидатів в збірну

Хлопцям, які стали чемпіонами світу U-20, варто згадувати роботу, завдяки якій вони стали переможцями.

Про це заявив помічник головного тренера збірної України Олександр Шовковський.

"Минулого року наша юнацька збірна подарувала нам неймовірні емоції. Бажаю, щоб хлопці й далі реалізували себе. Цей період дуже важкий і складний для кожного футболіста. Не можна когось перехвалити або принизити. Це вже інше покоління.

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До нашого покоління, на мій погляд, були більш жорсткі вимоги. Зараз інші часи й ми, тренери, до них теж маємо пристосовуватися. Хлопцям, які стали чемпіонами світу, бажаю згадувати не те, що вони здобули, а згадувати роботу, завдяки якій вони стали чемпіонами. Зараз у дорослому футболі інші вимоги. Треба одразу виконувати завдання, часу ніхто тут уже не дає.

Усі гравці "молодіжки", до якої потрапили й хлопці-чемпіони світу, перебувають у списку кандидатів до національної збірної. Ми за усіма стежимо", - зазначив Шовковський.