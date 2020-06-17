 В Києві відновили засідання експерт-клубу Parimatch | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE
Сьогодні 14:00 3630
На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів
Сьогодні 13:55 157
Ребров із Ференцварошом виграв чемпіонат Угорщини
Сьогодні 08:14 1024
Баварія достроково стала чемпіоном. Результати матчів 32 туру Бундесліги
Вчора 23:25 815
Україна зіграє проти Росії у відборі до Євро
Вчора 20:25 3680
The Ring не включив Усика у ТОП-10 оновленого рейтингу суперваговиків
Вчора 19:54 1996 1
Гельзін хоче перевезти Олімпік в Одесу і викупити стадіон Чорноморець
Вчора 18:42 3405 1
Дніпро у новому сезоні зіграє в Лізі чемпіонів
Вчора 16:57 1872
Олександр Бєлєнький: Не уявляю, як Усик поб'є Тайсона Ф'юрі
Вчора 13:28 7258 1
Гармаш у липні повернеться у Динамо – джерело
Вчора 12:10 2426
Блоги
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
14.06.2020 17:17 540
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
14.06.2020 13:01 716
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
14.06.2020 11:32 5770
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
14.06.2020 10:39 1030
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
14.06.2020 10:30 6973
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:40 Футбол Шовковський: Чемпіони світу U-20 знаходяться в списку кандидатів в збірну 214
14:25 Футбол Мессі продовжить контракт з Барселоною до 2023 року 330
14:10 Бокс Колишній промоутер: А кому Гвоздику що доводити? Він уже був чемпіоном WBC 504
14:00 Пряма трансляція Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE 3630
13:55 ММА На турнірі ММА Мернеса і Можарова виступить пара трансгендерів 157
13:40 Футбол Уніон - Падерборн 1:0. Огляд матчу 442
13:25 Футбол Піварич і Соль вийдуть у стартовому складі Динамо на матч з Минаєм 619
13:10 Теніс Стаховський виграв другий матч на турнірі в Сербії 593
13:02 Футбол Найбагатша ліга світу повертається 814
12:55 Легка атлетика Найкращого спринтера сучасності відсторонили за пропуск трьох допінг-тестів 852
12:44 Футбол В Києві відновили засідання експерт-клубу Parimatch 638
12:40 Бокс Красюк: Або Джошуа б'ється з Усиком, або з Ф'юрі, але без титулу WBO 567
12:25 Футбол Вердер - Баварія 0:1. Огляд матчу 688
12:10 Бокс Редкач викликав на бій колишнього чемпіона світу 1690
11:58 Футбол Мілан і Рангнік домовилися про співпрацю 891
11:45 Бокс Стівенсон: Буду першим, хто поб'є Ломаченка 1910
11:31 Футбол Франков: Я б не став ризикувати з експериментами в матчі з Минаєм 1195
11:15 Футбол Маркевич не збирається покидати роботу в УАФ попри роботу у Русі 1124
10:58 Футбол Чигринський завершить сезон в АЕКу 1285
10:57 Блог Дівчина дня. Її вигнали з автоспорту, тепер вона заробляє майже мільйон доларів на власних порно-роликах. ФОТО 18+ 1972
10:45 Футбол Армінія повернулась у Бундеслігу 1271
10:29 Футбол Хетафе - Еспаньйол 0:0. Огляд матчу 1110
10:17 Футбол Андронов: На Реброва хороший попит в Європі, а буде ще кращим 2013
09:58 Футбол Морозюк у команді тижня чемпіонату Туреччини 1419 1
09:45 Футбол Пиварич може повернутися у Динамо Загреб 2064

В Києві відновили засідання експерт-клубу Parimatch

Сьогодні 12:44 638 0
В Києві відновили засідання експерт-клубу Parimatch

Джерело - Чемпіон.

Parimatch зібрав експерт-клуб, де спеціалісти, журналісти та тренери збірних України обговорили важливі питання відновлення футбольних змагань.

Сьогодні в Києві в PM Hall Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели експертний клуб на перше засідання у цьому році. Популярні футбольні експерти та функціонери підняли найактуальнішу тему — відновлення футболу після карантинних заходів, викликаних Covid-19.

Зустріч пройшла з дотриманням чинних карантинних обмежень —  зі ЗМІ на заході могли бути присутні не більше чотирьох знімальних груп (із розрахунку журналіст та оператор). Решта представників медіа активно долучилася у режимі онлайн-конференції. Модерував захід прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Було помітно, що учасники експерт-клубу раді прийти на засідання. Адже деякі навіть на бачилися з моменту оголошення карантину. Тренер збірної України U-16 Сергій Нагорняк та гравець Шахтаря Сергій Кривцов ще до початку засідання жваво обговорювали останні новини. Був у піднесеному настрої тренер національної команди Олександр Шовковський, який довше всіх йшов до свого крісла, адже хотів з усіма привітатися.

Представник Parimatch Вадим Місюра привітав гостей: "Наш бренд приділяє велику увагу розвитку спорту, незважаючи на будь-які обставини. Сьогодні наше ключове завдання — підтримати наші клуби, наш спортивний продукт. Всі ми відчули на собі наслідки карантину, у тому числі і журналісти, які залишилися без спортивних подій. Однак навіть на дистанції наші серця поєднує  любов до футболу".

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, він розповів, що футбол потроху виходить із карантину, доказами чого є рестарт УПЛ і рестарт Першої ліги найближчим часом. А також зазначив, що на першому місці все одно стоїть здоров’я людей: "Ми працюємо над забезпеченням медичного протоколу, щоб обидві першості проходили з його дотриманням. Інцидент із "Карпатами" мав місце, вживаються заходи. Сподіваємося, що в майбутньому такі випадки не повторяться".

Також Юрій Запісоцький нагадав, що за підсумками засідання Виконкому УЄФА, яке відбудеться у середу, 17 червня, проясниться ситуація із закінченням єврокубкового сезону й поверненням змагань національних команд. В тому числі, з’явиться інформація по найближчим матчам збірної України у Лізі націй.

Помічник Андрія Шевченка у головній команді країни, Олександр Шовковський розповів, що відвідав матч Шахтар — Динамо. Колишній голкіпер поділився своєю думкою про ігрову форму збірників та відновлення чемпіонату: "Ми раді певним послабленням карантину, продовженню чемпіонату. Вважаю, що розташування команд у турнірній таблиці має визначатися за спортивним принципом. Гравці національної збірної України дуже професіонально ставляться до своєї роботи. Як результат — наші виступи у Лізі націй та відборі на Євро-2020".

Захисник синьо-жовтих та донецького Шахтаря Сергій Кривцов розповів про процес адаптації до ігор: "Під час карантину всі займалися удома за окремою програмою. Після послаблення почали працювати у невеликих групах, а далі у загальній групі. Фізичних проблем не було". Також футболіст заявив, що із можливим чемпіонським титулом Шахтаря забігати наперед не слід.

Головний тренер збірної України U-16 Cергій Нагорняк зачепив питання підготовки та планів юнацьких збірних: "У нас до вересня усе було відмінено, а за футболістами немає можливості спостерігати через відсутність змагань. Чекаємо рішень щодо юнацького футболу та календаря матчів. Не виключаємо, що наша команда збереться безпосередньо перед поєдинками відбору на Євро-2021".

Окремою темою обговорення стало зростання під час карантину популярності напрямку кіберфутболу та створення за ініціативи УАФ Української асоціації електронного футболу.

"Наша проектна група упоралася із завданнями: створити національну збірну, провести кваліфікацію до кіберспортивного Євро-2020, яке було анонсоване УЕФА. Карантин привів до призупинення спортивних подій, тоді як інтерес до електронного футболу лише зріс. Нині питання професіоналізму у кіберспорті вийшло на новий рівень", — заявив обраний на XXIII Конгресі УАФ президент асоціації Владислав Шовковський.

Коментарі ()