Франков: Я б не став ризикувати з експериментами в матчі з Минаєм

Джерело - 1927.kiev.ua.
Основа Динамо на матч із Зорею не буде сильно відрізнятися з основою на кубкову гру із Минаєм.
Про це заявив журналіст Артем Франков.
"Я б не став ризикувати із експериментами в цьому матчі. Для Миная це буде матч життя. Розслаблятися в цій грі в жодному разі не можна. Як тільки буде зневажливе відношення до суперника - ймовірність невдачі різко виросте.
Олексій Михайличенко, граючи проти Зорі, тримав в голові наступний матч в Кубкові України і досить ефективно зекономив сили окремих виконавців. Як не крути, запас міцності "Динамо" далеко не такий, щоб вийти другим складом і винести одного із лідерів Першої ліги.
Думаю, що основа на матч із Зорею не буде сильно відрізнятися з основою на кубкову гру із Минаєм. Мабуть, ми знову побачимо ударний другий тайм, якщо не вдасться виграти меншими зусиллями.
Шкода, що не зможе зіграти Сергій Сидорчук. Зараз він є системоутворюючим гравцем для Динамо", - сказав Франков.
Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.