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Франков: Я б не став ризикувати з експериментами в матчі з Минаєм

Сьогодні 11:31 254 0
Відомий журналіст вважає, що Динамо зіграє оптимальним складом
Франков: Я б не став ризикувати з експериментами в матчі з Минаєм
#Франков, #Динамо

Джерело - 1927.kiev.ua.

Основа Динамо на матч із Зорею не буде сильно відрізнятися з основою на кубкову гру із Минаєм.

Про це заявив журналіст Артем Франков.

"Я б не став ризикувати із експериментами в цьому матчі. Для Миная це буде матч життя. Розслаблятися в цій грі в жодному разі не можна. Як тільки буде зневажливе відношення до суперника - ймовірність невдачі різко виросте.

Олексій Михайличенко, граючи проти Зорі, тримав в голові наступний матч в Кубкові України і досить ефективно зекономив сили окремих виконавців. Як не крути, запас міцності "Динамо" далеко не такий, щоб вийти другим складом і винести одного із лідерів Першої ліги.

Думаю, що основа на матч із Зорею не буде сильно відрізнятися з основою на кубкову гру із Минаєм. Мабуть, ми знову побачимо ударний другий тайм, якщо не вдасться виграти меншими зусиллями.

Шкода, що не зможе зіграти Сергій Сидорчук. Зараз він є системоутворюючим гравцем для Динамо", - сказав Франков.

Раніше повідомлялося, що віцечемпіон світу залишить київське Динамо.

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