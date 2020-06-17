Маркевич не збирається покидати роботу в УАФ попри роботу у Русі

Мирон Маркевич планує поєднувати роботу глави комітету національних збірних УАФ і консультанта у Руху.

Про це розповів сам український фахівець.

"Президент УАФ Андрій Павелко в курсі того, що я буду допомагати Руху. Думаю, в цьому немає нічого такого. Взагалі-то я тренер і не планую забувати цю професію. Навпаки, в Русі освіжити тренерські навички на практиці.

Очолити Рух на постійній основі? З президентом клубу у нас була домовленість про співпрацю до кінця чемпіонату, щоб допомогти команді. Що буде потім, подивимося.

Але кидати роботу в УАФ не входить в мої плани, просто зараз є час, поки немає міжнародних матчів збірних", - сказав Маркевич.