Маркевич не збирається покидати роботу в УАФ попри роботу у Русі

Джерело - meta-ratings.com.ua.
Мирон Маркевич планує поєднувати роботу глави комітету національних збірних УАФ і консультанта у Руху.
Про це розповів сам український фахівець.
"Президент УАФ Андрій Павелко в курсі того, що я буду допомагати Руху. Думаю, в цьому немає нічого такого. Взагалі-то я тренер і не планую забувати цю професію. Навпаки, в Русі освіжити тренерські навички на практиці.
Очолити Рух на постійній основі? З президентом клубу у нас була домовленість про співпрацю до кінця чемпіонату, щоб допомогти команді. Що буде потім, подивимося.
Але кидати роботу в УАФ не входить в мої плани, просто зараз є час, поки немає міжнародних матчів збірних", - сказав Маркевич.
Нагадаємо, Маркевич буде працювати консультантом тренерського штабу Руху.
Раніше, було звільнено головного тренер Руху Юрія Бакалова.