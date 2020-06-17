Минай - Динамо: прогноз букмекерів на матч Кубка України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо та Минай зіграють у першому півфінальному матчі Кубку України 2019/20.

Матч відбудеться сьогодні, 17 червня, на стадіоні Минай. Початок о 14:00 за київським часом.

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Аналітики компанії Parimatch дають можливість поставити на перемогу команди Олексія Михайличенка в основний час з коефіцієнтом 1.23. На нічию - 6.50. Сенсаційна звитяга Миная оцінюється фахівцями у 12.00.

Що стосується ставок на прохід до фіналу, то тут коефіцієнт на Динамо - 1.09, на Минай - 7.30.