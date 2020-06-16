Легіонер Шахтаря одружився з фіналісткою конкурсу Міс Україна

Джерело - Чемпіон.
Грузинський захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава одружився з українською моделлю Юлією Сидоренко.
Про це повідомляє дружина гравця.
У 2016-му році Юлія Сидоренко стала фіналісткою конкурсу Міс Україна.
"Чоловік, спасибі тобі за щасливих нас. Я люблю тебе", - написала під одним з фото дружина.
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У поточному сезоні 27-річний Давид Хочолава провів 12 матчів. В Україні грузин також відомий завдяки виступам за одеський Чорноморець.
Раніше, Хочолава назвав найшвидших гравців Шахтаря.