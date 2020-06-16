Легіонер Шахтаря одружився з фіналісткою конкурсу Міс Україна

Грузинський захисник донецького Шахтаря Давид Хочолава одружився з українською моделлю Юлією Сидоренко.

Про це повідомляє дружина гравця.

У 2016-му році Юлія Сидоренко стала фіналісткою конкурсу Міс Україна.

"Чоловік, спасибі тобі за щасливих нас. Я люблю тебе", - написала під одним з фото дружина.