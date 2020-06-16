Реал розглядає де Лігта в якості заміни Рамосу

Джерело - ua-football.com.
Керівництво мадридського Реала спробує оформити трансфер центрального захисника туринського Ювентуса Маттейса де Лігта.
Про це повідомляє Calciomercato.com.
Вершкові розглядають 20-річного нідерландця як заміну Серхіо Рамосу.
Реал не збирається підписувати де Лігта цього літа, проте клуб буде готовий заплатити за нього близько € 100 млн в найближчому майбутньому.
Контракт де Лігта з Ювентусом розрахований до 30 червня 2024 року. У нинішній кампанії захисник забив 2 м'ячі в 20 матчах італійської Серії А. Маттейс також допоміг старій синьйорі в 5 зустрічах Ліги чемпіонів і 3 іграх Кубка Італії.
Раніше, Реал без проблем переміг Ейбар у 28 турі Ла-Ліги.