Реал розглядає де Лігта в якості заміни Рамосу

Цей трансфер вершкові оформлять наступного літа

Керівництво мадридського Реала спробує оформити трансфер центрального захисника туринського Ювентуса Маттейса де Лігта.

Про це повідомляє Calciomercato.com.

Вершкові розглядають 20-річного нідерландця як заміну Серхіо Рамосу.

Реал не збирається підписувати де Лігта цього літа, проте клуб буде готовий заплатити за нього близько € 100 млн в найближчому майбутньому.

Контракт де Лігта з Ювентусом розрахований до 30 червня 2024 року. У нинішній кампанії захисник забив 2 м'ячі в 20 матчах італійської Серії А. Маттейс також допоміг старій синьйорі в 5 зустрічах Ліги чемпіонів і 3 іграх Кубка Італії.

Раніше, Реал без проблем переміг Ейбар у 28 турі Ла-Ліги.