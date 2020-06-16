Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп вивів команду на новий рівень.

Про це розповів екскапітан англійського клубу Стівен Джеррард.

"Ніхто не хоче приписувати титул Ліверпулю заздалегідь, але ми всі знаємо, що це неминуче. Для мене це буде великим полегшенням. Будучи фанатом команди протягом багатьох років, бувши гравцем і наближаючись до мети так близько, ти знаєш, що це саме те, про що мріяли люди.

Хочу відразу пояснити: я вважаю, що Юрген – найкращий тренер у світі. Він прийшов у Ліверпуль і вивів його на новий рівень. Коли Клопп починав, клуб навіть не був у першій четвірці АПЛ. Йому вдалося виграти Лігу чемпіонів і перший за останні 30 років титул чемпіона Англії.

Я вважаю, що Юрген повинен отримати винагороду. У футболі ми часто чекаємо, поки люди не стануть старшими, перш ніж повністю визнати їхні досягнення. Але я знаю, що власники клубу цього не допустять. Після перемоги в АПЛ Ліверпуль повинен встановити статую Клоппа", – відзначив Джеррард.