Рудько: В останній рік роботи Блохіна більшу частину роботи виконував Ребров

Гравці Динамо поважали головного тренера команди Сергія Реброва.

Про це розповів ексголкіпер київського клубу Артур Рудько.

"Команда поважала Реброва. Людина до цього працювала у молодіжній команді, а потім був помічником Блохіна. Навіть в останні півроку-рік, коли головним був Олег Володимирович, більшу частину роботи вже виконував Ребров. Тому команда була готова до нього, а його приходу були раді всі.

Гравець, приймаючи м'яч, знав три-чотири варіанти, куди віддати. Основна філософія була спрямована на це. А не так, що поставив 11 найкращих футболістів на цю мить, а як вони будуть грати", - розповів Рудько.