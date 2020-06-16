В УАФ прийняли важливе рішення щодо матчів Кубка України

У турнірі звільшили кількість замін

Джерело - УАФ.

Дирекція з проведення Кубку України внесла зміни щодо дозволеної кількості замін у матчах турніру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

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Кожній команді дозволяється використовувати максимум п'ять запасних гравців. Кожна команда матиме щонайбільше три можливості провести заміни під час гри.

Також дозволяється проводити заміни під час перерви між таймами.

Нагадаємо, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай – Динамо.