 В УАФ прийняли важливе рішення щодо матчів Кубка України | Футбол | Champion.com.ua
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В УАФ прийняли важливе рішення щодо матчів Кубка України

Сьогодні 14:30 826 0
У турнірі звільшили кількість замін
В УАФ прийняли важливе рішення щодо матчів Кубка України
#УАФ, #Кубок України

Джерело - УАФ.

Дирекція з проведення Кубку України внесла зміни щодо дозволеної кількості замін у матчах турніру.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Актуально: Минай - Динамо: онлайн-трансляція півфіналу Кубку України. LIVE

Кожній команді дозволяється використовувати максимум п'ять запасних гравців. Кожна команда матиме щонайбільше три можливості провести заміни під час гри.

Також дозволяється проводити заміни під час перерви між таймами.

Нагадаємо, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай – Динамо.

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