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Філіппов: Надіюся дебютувати за збірну України

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Олександр Філіппов прокоментував свої очікування від виклику у збірну України
Філіппов: Надіюся дебютувати за збірну України
#Філіппов, #Десна

Джерело - footballua.tv.

Нападник Десни Олександр Філіппов очікує виклик в збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, я хочу цього виклику. Я чекаю його і працюю заради дебюту в збірній кожен день, кожне тренування. А там вже тренерському складу вибирати, хто на цю мить буде краще готовий і підходить під систему гри збірної.

Я буду робити все від себе залежне кожен день і на кожному тренуванні. Сподіваюся, що колись дебютую за збірну. Хочеться, щоб це сталося найближчим часом", - сказав Філіппов.

Нагадаємо, УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ.

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