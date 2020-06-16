Філіппов: Надіюся дебютувати за збірну України

Джерело - footballua.tv.
Нападник Десни Олександр Філіппов очікує виклик в збірну України.
Про це розповів сам футболіст.
"Звичайно, я хочу цього виклику. Я чекаю його і працюю заради дебюту в збірній кожен день, кожне тренування. А там вже тренерському складу вибирати, хто на цю мить буде краще готовий і підходить під систему гри збірної.
Я буду робити все від себе залежне кожен день і на кожному тренуванні. Сподіваюся, що колись дебютую за збірну. Хочеться, щоб це сталося найближчим часом", - сказав Філіппов.
Нагадаємо, УПЛ визнала Філіппова найкращим гравцем 26 туру УПЛ.