Філіппов: Надіюся дебютувати за збірну України

Нападник Десни Олександр Філіппов очікує виклик в збірну України.

Про це розповів сам футболіст.

"Звичайно, я хочу цього виклику. Я чекаю його і працюю заради дебюту в збірній кожен день, кожне тренування. А там вже тренерському складу вибирати, хто на цю мить буде краще готовий і підходить під систему гри збірної.

Я буду робити все від себе залежне кожен день і на кожному тренуванні. Сподіваюся, що колись дебютую за збірну. Хочеться, щоб це сталося найближчим часом", - сказав Філіппов.