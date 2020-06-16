Минай - Динамо: де дивитися півфінальний матч Кубку України

Джерело - Чемпіон.

Київське Динамо зіграє в півфіналі Кубку України проти першолігового Минаю.

Матч відбудеться у середу, 17 червня. Початок о 14:00. Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал Уніан. Також онлайн матчу буде доступний на нашому сайті. Матч розсудить Катерина Монзуль. Динамівцям у грі проти Минаю не допоможуть дискваліфіковані Сергій Сидорчук і Моххамед Кадірі. За Минай не зможе зіграти Роман Никитюк. У чвертьфіналі кияни здолали Олександрію (1:0), а Минай у додатковий час вирвав перемогу в Інгульця (2:1).

Що стосується шансів на вихід у фінал, який відбудеться 8 липня на Арені Львів, то букмекери вважають Динамо беззаперечним фаворитом.