Циганик: Коли повернеться Циганков, Цітаішвілі переведуть на інший фланг

Півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі вже закріпився в основному складі команди.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Чи закріпиться в основі Динамо Цітаішвілі? Він уже закріпився і виходить в основі третій матч поспіль, відчуваючи себе там комфортно. Зрозуміло, що якісь матчі він краще проводить, а якісь - гірше. Але так можна про кожну футболіста сказати. В одному матчі можна зіграти добре, а потім буде провал. Для Цітаішвілі найголовніше - впевненість в собі.

Я вважаю його гравцем основного складу на поточний момент, поки остаточно не відновився Циганков. Коли повернеться Циганков на свою позицію, то, думаю, Цітаішвілі будуть шукати місце на полі. Може, його переведуть на інший фланг або Циганкова посунуть в центр.

Я думаю, що Цітаішвілі свій шанс вже не віддасть. Так, будуть матчі, в яких він залишиться на лаві запасних, але всі зрозуміли, що у нього є потенціал грати в основі. Це зрозуміли в тренерському штабі, а також вболівальники і телеглядачі", - сказав Циганик.