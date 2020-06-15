Президент ПФЛ: У нас коштів на VAR для матчів Першої ліги немає

Про фінансування VAR на матчах Першої ПФЛ окремо будемо думати, як це реалізувати - за рахунок президентів клубів або звертатися в УАФ.

Про це заявив президент ПФЛ Сергій Макаров.

"Відмінна справа. Спасибі цим телеканалам, що цікавляться і пропагують український футбол, в тому числі першу лігу. Чим більше трансляцій - тим краще. Вони нам допоможуть в тому плані, що матчі будуть проходити без глядачів, адже всі хочуть бачити першу лігу. Наших YouTube- трансляцій, напевно, буде недостатньо. Зручніше, коли це буде на центральному футбольному каналі. Це оцінять і клуби, і вболівальники. Думаю, таку ініціативу підтримають усі.

А ось з VAR може бути проблема. На центральних матчах першої ліги, швидше за все, будуть працювати арбітри УПЛ. Як це було і в минулі роки. Що стосується VAR, я поки не знаю. Ще не спілкувався з комітетом арбітрів. Там досить жорсткі протоколи і процедури застосування цього всього. Чи можна їх зараз по ходу сезону застосувати в першій лізі - я поки не знаю. Якщо комітет арбітрів підтвердить, що це можливо - це буде хороша новина. До того ж питання фінансування. Окремо будемо думати, як це реалізувати - за рахунок президентів клубів або звертатися в УАФ. Тому що бюджету на ВАР у нас немає", - сказав Макаров.