 Циганик: Супряга - чемпіон світу і він уже в якійсь мірі краще Голанда | Футбол | Champion.com.ua
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Циганик: Супряга - чемпіон світу і він уже в якійсь мірі краще Голанда

Сьогодні 21:40 673 0
Журналіст порівняв молодих українських футболістів з Голандом
Циганик: Супряга - чемпіон світу і він уже в якійсь мірі краще Голанда
#Голанд, #Супряга

Джерело - Чемпіон.

Норвезький нападник Ерлінг Голанд переможе у номінації  Golden Boy 2020.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Хто чемпіон світу? Цітаішвілі і Супряга. А Голанд? Він - не чемпіон світу. Уже в якійсь мірі Цітаішвілі і Супряга краще Голанда, зокрема Супряга. Так, він забив 9 м'ячів в одному матчі. Але кому він там забив (Гондурасу - прим.)? Але чемпіон світу хто?

Якщо говорити об'єктивно по всім футбольним моментам, то Голанд - нападник, який забиває в Лізі чемпіонів і грає в дортмундської Боруссії. Він - відкриття чемпіонату Німеччини. Упевнений, він переможе у номінації  Golden Boy 2020.

У супряга є дуже хороші якості. Такої швидкості, як у нього, у Голанда немає. Зате габаритів, впевненості в собі, Гра головою, почуття гола Голанда немає у супряга. Важко говорити. Чемпіоном світу є Супряга. Але Голанд забиває в Лізі чемпіонів, а Супряга виступає в другій шістці УПЛ. Це дуже суб'єктивний питання.

Я не вважаю, що ці слова безглузді, тому що це особисте ставлення футболіста, який може все особисто оцінити і побачити на полі. Це ніякий не комплімент. Але є результат. Пригадується спільне фото Роналду і Мілевського. Де зараз перший, а де другий? Подивимося в кінці кар'єри, хто краще - Супряга або Голанд", - сказав Циганик.

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