Циганик: Поворознюк особисто попросив Суркіса дати інтерв'ю щодо Першої ліги

Президент Динамо Ігор Суркіс зробив заяву щодо Першої ліги на прохання власника Інгульця Олександра Поворознюка.

Про це заявив журналіст Ігор Циганик.

"Все, напевно, чули інтерв'ю Ігоря Суркіса, в якому він сказав, що якщо клуби Першої ліги вийдуть в УПЛ не за спортивним принципом, то потрібно залишити у вищому українському дивізіоні 12 клубів.

Цю ідею йому підказав президент Інгульця Олександр Поворознюк. Він особисто попросив Ігоря Суркіса дати таке інтерв'ю. Що він не підтримує те, що команди вийдуть не за спортивним принципом. Що якщо чемпіонат не завершиться, то ніхто виходити не повинен", - сказав Циганик.