 Кобін: Минай непогано підготовлений до півфіналу з Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Кобін: Минай непогано підготовлений до півфіналу з Динамо

Сьогодні 21:11 970 0
Наставник - про очікування від півфінального матчу Кубка України
Кобін: Минай непогано підготовлений до півфіналу з Динамо
#Кобін, #Минай, #Динамо

Джерело - UA-футбол.

Перед півфіналом Кубка України Динамо перебуває у кращому функціональному стані, ніж Минай.

Про це заявив наставник Минаю Василь Кобін.

"Ми розуміємо, що Динамо в кращому функціональному стані. З нашого боку буде бажання і самовіддача. Тим більше, що це півфінал Кубка. Для хлопців це буде важливий матч, тому за рахунок бажання нам вдасться цю різницю компенсувати. Ми також розуміємо, що Динамо може бути втомленим, адже у них гра з третього на четвертий день - це трохи зрівняє наші шанси в плані фізичної підготовки.

Знаєте, у мене немає досвіду таких коротких зборів після двомісячного простою. Зараз, з ким би я не розмовляв серед тренерів, кожен готує по-різному. Ось і я вирішив готувати команду так, як я бачу і її відчуваю. Не знаю, що з цього вийде. Я думаю, що ми непогано підготовлені", - зазначив Кобін.

Раніше, стало відомо, який телеканал покаже матч Минай - Динамо. Гра відбудеться 17 червня. Початок о 14:00.

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