Джерело - Чемпіон.
Міський голова Борис Філатов запропонував перейменувати Дніпро-Арену.
Про це мер розповів у Facebook.
"Тільки що міський голова Дніпра офіційно подав в міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка в глухий кут Коломойського.
Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви: Вулиця Змита і Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1.
І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським Дніпро-Арена.
Передбачувана нова назву АренаБена.
Далі - скрізь, де ця людина відзначилася в рідному Місті", - розповів Філатов.
Нагадаємо, президент Інгульця розповів, чому Коломойський втратив інтерес до футболу.