Міський голова Борис Філатов запропонував перейменувати Дніпро-Арену.

Про це мер розповів у Facebook.

"Тільки що міський голова Дніпра офіційно подав в міську комісію з топоніміки клопотання про перейменування вулиці Короленка в глухий кут Коломойського.

Також шановним членам комісії на вибір запропоновано ще два варіанти назви: Вулиця Змита і Балка медіахолдингу УНІАН і 1+1.

І, так, наступна до перейменування - знищена Коломойським Дніпро-Арена.

Передбачувана нова назву АренаБена.

Далі - скрізь, де ця людина відзначилася в рідному Місті", - розповів Філатов.