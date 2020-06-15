Цітаішвілі у списку претендентів на Golden Boy 2020

Георгій Цітаішвілі побореться за престижну нагороду

Український півзахисник київського Динамо Георгій Цітаішвілі увійшов до ТОП-100 претендентів на премію Golden Boy 2020.

Про це повідомляє tuttosport.

Крім Цітаішвілі в сотні номінантів опинився ще один гравець з УПЛ - бразильський півзахисник Шахтаря Тете.

Конкуренцію Цітаішвілі і Тете складуть крім інших зіркових гравців Ерлінг Голанд та Джейдон Санчо (Боруссія Д), Альфонсо Девіс (Баварія), Каллум Гадсон-Одой (Челсі), Мейсон Грінвуд (МЮ), Кертіс Джонс (Ліверпуль), Філ Фоден (Манчестер Сіті), Ансу Фаті (Барселона), Мамаду-Калі Сені (Ювентус), Даніель Мальдіні (Мілан) та інші.

З повним списком номінантів можна ознайомитися тут.

Відзначимо, що премія з 2003 року найкращому молодому футболістові до 21 року, що виступає в Європі.

Нагадаємо, Фелікс отримав нагороду Golden Boy-2019.