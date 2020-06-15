Рябоконь вказав секрет успіху у грі проти Олександрії

Джерело - Чемпіон.
Десна у матч з Олександрією краще грала в пас та була швидшою за суперника.
Про це розповів головний тренер чернігівського клубу Олександр Рябоконь.
"Був бойовий матч з Олександрією. Можливо, нам краще вдавалося комбінувати, грати в пас. Включали швидкості, проявили майстерність при завершенні атак. Все привело до перемоги з таким рахунком.
Секрет успіху у матчах з Олександрією – це комплекс складових. У тому числі – перехідні фази, бійцівські якості. Можливо, сьогодні ми трохи краще грали в пас і були трохи швидшими за суперника. Та й індивідуальна майстерність. При першому голі Філіппов сам розібрався з обороною.
У наступному турі – Зоря, потім – Динамо. Дуже серйозні матчі. Подивимося. Будемо боротися за призові місця. Тим більше це може бути вперше для нашого клубу і міста", – сказав Рябоконь.
Нагадаємо, Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ.