 Михайличенко: Динамо дає Цітаішвілі шанс, нехай доводить, що гідний | Футбол | Champion.com.ua
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Михайличенко: Динамо дає Цітаішвілі шанс, нехай доводить, що гідний

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Олексій Михайличенко прокоментував гру Георгія Цітаішвілі
Михайличенко: Динамо дає Цітаішвілі шанс, нехай доводить, що гідний
#Цітаішвілі, #Михайличенко, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Динамо Олексій Михайличенко оцінив перспективи півзахисника Георгія Цітаішвілі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У Динамо нормальна ігрова конкуренція. Тому, хто буде кращий відповідно до поставлених завдань на конкретний матч, того і будемо вибирати. Це добре, що у нас є така конкуренція. Я, навпаки, цьому дуже радий. Нехай це буде головний біль, але це приємний головний біль.

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Ми даємо Цітаішвілі шанс. І багато в чому від нього залежить те, як він ним скористається. У тих іграх, які він провів, були і хороші моменти, був і якийсь негатив, неправильне прийняття рішень.

Георгій старається, хоче, це дуже добре. Будь ласка, користуйся своїм моментом і доводь, що ти гідний грати", - сказав Михайличенко.

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