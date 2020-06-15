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Сидорчук: Думаю, що гравець Зорі так грубо грав ненавмисно

Сьогодні 09:56 842 0
Сергій Сидорчук прокоментував небезпечний підкат захисника Зорі Ловро Цвека
Сидорчук: Думаю, що гравець Зорі так грубо грав ненавмисно
#Сидорчук, #Динамо, #Цвек

Джерело - meta-ratings.com.ua.

Капітан Динамо Сергій Сидорчук вказав на своє самопочуття після травми у матчі із Зорею.

Про це розповів сам гравець.

"Самопочуття нормальне. Рвана рана, наклали на ногу п'ять швів. Я не переглядав цей епізод, але все-таки думаю, що гравець Зорі так грубо в цьому епізоді грав ненавмисно. Зла на нього не тримаю. Хоча все могло бути набагато гірше. Слава богу, що так.

Скільки пропущу, поки не можу спрогнозувати. Все буде залежати, як буде гоїтися рана ", - сказав Сидорчук.

Раніше, лікар Динамо прокоментував травму Сидорчука.

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