 Костишин: Було відчуття, що Шахтар грав не на повну силу | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
В Одесі померла спортсменка, яка зникла під час ультрамарафону
Вчора 22:36 2266 1
Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ
Вчора 21:23 624
Алієв зізнався, що був закодований від алкоголізму
Вчора 19:58 822
Шахтар переграв Колос у 26 турі УПЛ
Вчора 18:56 2047
Знайшли спортсменку, яка зникла на змаганнях з ультратрейлу
Вчора 08:15 2796
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
13.06.2020 21:22 1520
Скрипник: Зоря не змогла втримати удар
13.06.2020 21:12 2120
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
13.06.2020 21:08 2715
Михайличенко: Заміни зробили свій внесок у гру
13.06.2020 20:52 1921
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
13.06.2020 19:21 11721 15
Блоги
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса
ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса Андрій Твердохліб
Вчора 19:49 968
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
Вчора 17:17 366
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
Вчора 13:01 558
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
Вчора 11:32 3371
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
Вчора 10:39 757
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14 Червня 2020
23:54 Футбол Із гравця Челсі зняли всі звинувачення у зґвалтуванні 372
23:40 Футбол Фіорентина визначилась із новим тренером 425
23:29 Футбол Петраков: Якщо Зідан довіриться Луніну, то Андрій зжере Куртуа 526
23:23 Футбол Муслера отримав подвійний перелом ноги у матчі з Різеспором 435
23:09 Футбол Костишин: Було відчуття, що Шахтар грав не на повну силу 535
22:54 Футбол Денисов: ТК Футбол готові за свій рахунок транслювати центральні матчі Першої ліги 576
22:36 RunNews В Одесі померла спортсменка, яка зникла під час ультрамарафону 2266 1
22:25 Футбол Реал без проблем переміг Ейбар у 28 турі Ла-Ліги 656
22:10 Бокс Арум: Усик - не тільки прекрасний боксер, але і чудова людина 962
21:55 Футбол БАТЕ та Шахтар Вернидуба не виявили сильнішого у 13 турі чемпіонату Білорусі 839
21:40 Футбол Інтер може відмовитися від придбання Відаля 875
21:23 Футбол Десна на виїзді знищила Олександрію у 26 турі УПЛ 624
21:10 Футбол Леонардо: Тухель тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні 1208
20:55 Футбол Шальке та Баєр зіграли внічию у 31 турі Бундесліги 854
20:40 Футбол Майнц - Аугсбург 0:1. Огляд матчу 768
20:33 Пряма трансляція Реал Мадрид - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE 382
20:25 Бокс Глазков - про суперника Постола: Я не знаю хто такий Рамірес 1253
20:10 Футбол Каштру: На заміну Ісмаїлі у нас є дві кандидатури 1446
19:58 Футбол Алієв зізнався, що був закодований від алкоголізму 822
19:55 Футбол Рух програв Вітебську у 13 турі чемпіонату Білорусі 1172
19:49 Блог ВІДЕО. Мораес забив переможний гол після геніального пасу Марлоса 972
19:40 Бокс Колишній суперник Усика: Хочу боксувати з такими хлопцями, як Ф'юрі 1359
19:25 Футбол Олімпік підписав Гошкодерю 1150
19:25 Пряма трансляція Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 2411
19:14 Пряма трансляція БАТЕ - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 13 туру чемпіонату Білорусі. LIVE 734

Костишин: Було відчуття, що Шахтар грав не на повну силу

Вчора 23:09 535 0
Наставник Колоса підвів підсумки поразки від гірників
Костишин: Було відчуття, що Шахтар грав не на повну силу
#Костишин, #Шахтар, #Колос

Джерело - ФК Шахтар.

У матчі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1) Колос виглядав гідно і не було прохідного двору.

Про це заявив наставник команди Руслан Костишин.

"Ми старалися. Прагнули грати гідно, виконувати те, про що домовлялися. Але об'єктивно Шахтар сильніше, і з цим нічого не поробиш. Наскільки могли, намагалися чинити опір. У матчі були як позитивні, так і негативні моменти. В цілому сьогодні Колос, вважаю, виглядав гідно. Не було прохідного двору. Але при цьому склалося відчуття, що Шахтар грав не на повну силу.

Грати в першій шістці - великий досвід для нас. Ми практично не готувалися до перших двох поєдинків, так як були під великими навантаженнями. А ось до Шахтаря наша підготовка була вже стандартною для чемпіонату. У першій шістці зібрані сильні клуби, і нам поки складно грати з ними на рівних. Але тільки через такі матчі і отриманий досвід команда зможе рости, тому ми раді конкурувати з кращими. Також хочу підтримати своїх хлопців. Крім Кирила Петрова і Андрія Богданова, всі інші рік тому грали в Першій лізі. А зараз вони виступають в Прем'єр-лізі і гідно виглядають в матчах з Шахтарем, Зорею, Десною. Через об'єктивні причини Колос не може діяти першим номером і постійно володіти ініціативою. Але моменти ми створюємо в кожній грі.

Звичайно, є проблеми, наприклад, багато вікових футболістів. Так, сьогодні в основному складі було п'ять чоловік старше 30 років. Але ми свідомо йшли на такий крок, не хотіли міняти склад тільки через те, що вийшли в Прем'єр-лігу. Хлопці додали і зробили дуже багато, пробившись до першої шістки. За це їх потрібно подякувати. І зараз вони гідно виступають: ми всім даємо бій. На жаль, ніяк не можемо забити гол, а це накладає певний відбиток на грі команди", - зазначив Костишин.

Раніше, Ісмаїлі вибув на шість місяців.

Коментарі ()