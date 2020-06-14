Костишин: Було відчуття, що Шахтар грав не на повну силу

У матчі 26-го туру УПЛ проти Шахтаря (0:1) Колос виглядав гідно і не було прохідного двору.

Про це заявив наставник команди Руслан Костишин.

"Ми старалися. Прагнули грати гідно, виконувати те, про що домовлялися. Але об'єктивно Шахтар сильніше, і з цим нічого не поробиш. Наскільки могли, намагалися чинити опір. У матчі були як позитивні, так і негативні моменти. В цілому сьогодні Колос, вважаю, виглядав гідно. Не було прохідного двору. Але при цьому склалося відчуття, що Шахтар грав не на повну силу.

Грати в першій шістці - великий досвід для нас. Ми практично не готувалися до перших двох поєдинків, так як були під великими навантаженнями. А ось до Шахтаря наша підготовка була вже стандартною для чемпіонату. У першій шістці зібрані сильні клуби, і нам поки складно грати з ними на рівних. Але тільки через такі матчі і отриманий досвід команда зможе рости, тому ми раді конкурувати з кращими. Також хочу підтримати своїх хлопців. Крім Кирила Петрова і Андрія Богданова, всі інші рік тому грали в Першій лізі. А зараз вони виступають в Прем'єр-лізі і гідно виглядають в матчах з Шахтарем, Зорею, Десною. Через об'єктивні причини Колос не може діяти першим номером і постійно володіти ініціативою. Але моменти ми створюємо в кожній грі.

Звичайно, є проблеми, наприклад, багато вікових футболістів. Так, сьогодні в основному складі було п'ять чоловік старше 30 років. Але ми свідомо йшли на такий крок, не хотіли міняти склад тільки через те, що вийшли в Прем'єр-лігу. Хлопці додали і зробили дуже багато, пробившись до першої шістки. За це їх потрібно подякувати. І зараз вони гідно виступають: ми всім даємо бій. На жаль, ніяк не можемо забити гол, а це накладає певний відбиток на грі команди", - зазначив Костишин.