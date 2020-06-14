Із гравця Челсі зняли всі звинувачення у зґвалтуванні

Поліція Великобританії закрила справу щодо півзахисника Челсі Каллума Гадсона-Одої.

Про це заявив сам футболіст.

"В той час, як у світі відбуваються серйозні події, ви, можливо, знаєте про серйозні звинувачення, висунуті проти мене. Я мовчав і допомагав поліції в їх розслідуванні, так як знав, що скоро настане день, коли моє ім'я буде очищено.

За підсумками повного і ретельного розслідування поліція повідомила, що не робитиме подальших дій. Хочу подякувати всім, хто підтримав мене в цей важкий період", - написав Гадсон-Одої.