Із гравця Челсі зняли всі звинувачення у зґвалтуванні

Джерело - Чемпіон.
Поліція Великобританії закрила справу щодо півзахисника Челсі Каллума Гадсона-Одої.
Про це заявив сам футболіст.
"В той час, як у світі відбуваються серйозні події, ви, можливо, знаєте про серйозні звинувачення, висунуті проти мене. Я мовчав і допомагав поліції в їх розслідуванні, так як знав, що скоро настане день, коли моє ім'я буде очищено.
За підсумками повного і ретельного розслідування поліція повідомила, що не робитиме подальших дій. Хочу подякувати всім, хто підтримав мене в цей важкий період", - написав Гадсон-Одої.
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Раніше 19-річного хавбека підозрювали в зґвалтуванні. Каллум запросив додому модель, з якою познайомився в інтернеті. Вночі дівчині стало погано, вона викликала швидку допомогу і повідомила про зґвалтування.
19-річний англієць є вихованцем лондонського клубу. Хавбек виступає за основну команду синіх з 2017 року.
Нагадаємо, Лемпард влітку планує позбутися вісьмох футболістів Челсі.