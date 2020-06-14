Головний тренер ПСЖ Томас Тухель продовжить роботу з командою.

Про це заявив спортивний директор клубу Леонардо.

"Майбутнє Томаса Тухель залежить від результатів виступів у Лізі чемпіонів в серпні? Ні, у нього залишився ще рік за контрактом, і він буде тренувати в наступному сезоні. Виконана відмінна робота, результати хороші. У нас буде час подумати про продовження терміну контракту.

Це правда, що ви контактували з Массіміліано Аллегрі і Сімоне Індзагі? Я ні з ким не контактував, ніколи. Важливо позначити це. Ми спілкувалися з Тухель: він в курсі всього, все прозоро, немає ніяких контактів ні з ким", - сказав Леонардо.