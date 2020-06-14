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Леонардо: Тухель тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні

Сьогодні 21:10 794 0
Менеджер - про керманича команди
Леонардо: Тухель тренуватиме ПСЖ у наступному сезоні
#Леонардо, #Тухель, #ПСЖ

Джерело - Le Journal du Dimanche.

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель продовжить роботу з командою.

Про це заявив спортивний директор клубу Леонардо.

"Майбутнє Томаса Тухель залежить від результатів виступів у Лізі чемпіонів в серпні? Ні, у нього залишився ще рік за контрактом, і він буде тренувати в наступному сезоні. Виконана відмінна робота, результати хороші. У нас буде час подумати про продовження терміну контракту.

Це правда, що ви контактували з  Массіміліано Аллегрі і  Сімоне Індзагі? Я ні з ким не контактував, ніколи. Важливо позначити це. Ми спілкувалися з Тухель: він в курсі всього, все прозоро, немає ніяких контактів ні з ким", - сказав Леонардо.

Раніше повідомлялося, що капітан ПСЖ залишить клуб.

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