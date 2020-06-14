Гордієнко і Бабогло вийдуть у стартовому складі Олександрії на матч з Десною

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру УПЛ Олександрія зіграє з чернігівською Десною. Матч розпочнеться о 19:30.
Стали відомі стартові склади команд:
ФК Олександрія: Паньків, Гордієнко, Бабогло, Ковалець, Третьяков, Мірошніченко, Бухал, Лучкевич, Сітало, Гречишкін, Вантух
Запасні: Білик, Стецьков, Довгий, Безбородько, Грицук, Шастал, Шендрік, Мишенко, Задерака
Актуально: Олександрія - Десна: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE.
Десна: Паст, Огіря, Філіппов, Калітвінцев, Картушов, Гітченко, Конопля, Будківський, Імереков, Западня, Фаворов
Запасні: Литовка, Тамм, Єрмаков, Арвеладзе, Хльбас, Тотовицький, Мостовий, Старенький, Кузик