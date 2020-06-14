Трубін і Сіпріано вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом

Джерело - Чемпіон.
У матчі 26-го туру УПЛ донецький Шахтар зустрінеться з ковалівським Колосом. Матч розпочнеться о 17:00.
Стали відомі стартові склади команд:
Колос: Волинець, Єфремов, Гавриш, Петров, Ємець, Богданов, Мілько, Смирний, Ільїн, Вільхамссон, Лисенко
Запасні: Кучеренко, Максименко, Парамонов, Чорноморець, Задоя, Антюх, Морозко, Костишин, Данфа
Актуально: Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Шахтар: Трубін, Додо, Кривцов, Матвієнко, Сіпріано, Сетпаненко, Патрік, Коноплянка, Тайсон, Марлос, Мораес
Запасні: Пятов, Болбат, Вітао, Коваленко, Тете, Соломон, Фернандо, Піхальонок, Вакула