 Шепелєв став найкращим асистентом Динамо в УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
Сьогодні 16:58 2556
Знайшли спортсменку, яка зникла на змаганнях з ультратрейлу
Сьогодні 08:15 2290
Олімпік обіграв ФК Львів у 26 турі УПЛ
Вчора 21:22 1454
Скрипник: Зоря не змогла втримати удар
Вчора 21:12 1935
Під час змагань зникла українська ультрамарафонка. Є підозра про викрадення
Вчора 21:08 2471
Михайличенко: Заміни зробили свій внесок у гру
Вчора 20:52 1763
Динамо вирвало перемогу у Зорі в 26 турі УПЛ
Вчора 19:21 11547 15
У Шахтарі підтвердили травму Ісмаїлі: Захисник вибув на шість місяців
Вчора 17:40 826
Франков: Павелко просуває проект, який прийде на зміну УПЛ та ПФЛ
Вчора 14:42 1186
Артем Бєсєдін: За кожне дитяче життя варто боротися
Вчора 14:40 1612
Блоги
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат
Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат Андрій Твердохліб
Сьогодні 17:17 149
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо
Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо Андрій Твердохліб
Сьогодні 13:01 378
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду
Сезон відкрито! Тренер збірної України виконав неймовірний стрибок у воду Андрій Твердохліб
Сьогодні 11:32 1826
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею
Фото дня. Ультрас Динамо підтримали свою команду в грі з Зорею Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 569
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни
33 роки тому Динамо у фантастичному матчі здобуло Кубок неіснуючої нині країни Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:30 5169
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
17:40 Бокс Шелестюк: «Кличко може повернутися і побити рекорд Формана 276
17:26 Хокей Казахстан подасть заявку на проведення ЧС-2026 265
17:17 Блог Горбиль дня. Під час матчу Мальорка - Барселона на поле вибіг фанат 154
17:11 Бокс Глазков: Усик вимотає і приб'є Чісору 586
16:59 Футбол Атлетік та Атлетіко не виявили переможця у 28 турі Ла-Ліги 314
16:58 Пряма трансляція Колос - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE 2556
16:39 Футбол СК Дніпро-1 програв команді Першої ліги у контрольному матчі 498
16:24 Бокс Глазков: Клімас пропонував повернутися, але здоров'я не дозволяє 650
16:08 Футбол Трубін і Сіпріано вийдуть у стартовому складі Шахтаря на матч з Колосом 663
15:51 Футбол Шепелєв став найкращим асистентом Динамо в УПЛ 668
15:37 Футбол Манчестер Юнайтед цікавиться півзахисником Лестера 662
15:20 RunNews Як тренуватися в спеку: 9 рекомендацій 782
15:08 Футбол Вольфсбург – Фрайбург 2:2. Відеоогляд матчу Бундесліги 723
15:07 Пряма трансляція Реал Мадрид - Ейбар: онлайн-трансляція матчу 28 туру Ла-Ліги. LIVE 188
14:47 Футбол Лікар Динамо прокоментував травму Сидорчука 1581
14:34 Футбол Хацкевич: Кардинальних рішень ще не приймали 1136
14:15 ММА Глава UFC прокоментував інцидент зі стріляниною в Сан-Антоніо 984
14:07 Футбол Кокорін: Тимощук мені кубок Ліги чемпіонів надсилає кожну хвилину, вже дістав 1065
13:49 Футбол Шевчук: Шахтарю потрібно остаточно переїжджати до Києва 1199
13:35 ММА Українка з 13-м розміром грудей Міла Кузнецова розповість, як буде готуватися до кар’єри в ММА 374
13:21 Футбол Сельта – Вільярреал 0:1. Відеоогляд матчу Ла-Ліги 700
13:08 Футбол Мессі встановив унікальне досягнення Ла-Ліги 1288
13:01 Блог Реал показав реконструкцію Сантяго Бернабеу в яскравому промо 382
12:57 Футбол Падерборн - Вердер 1:5. Огляд матчу 1031
12:43 Футбол Ребров за крок від чергового чемпіонства 1492

Шепелєв став найкращим асистентом Динамо в УПЛ

Сьогодні 15:51 668 0
Шепелєв став найкращим асистентом Динамо в УПЛ
#Динамо, #УПЛ

У поєдинку проти Зорі в суботу, 13 червня, півзахисник Динамо Володимир Шепелєв віддав свою 6-ю гольову передачу в нинішньому сезоні в УПЛ.

Таким чином, він вийшов на перше місце серед найкращих асистентів команди в чемпіонаті 2019/2020.

До цього матчу по 5 гольових передач було у Шепелєва, Віктора Циганкова та Віталія Миколенко. Тепер же Володимир – одноосібний лідер команди за цим показником.

Що стосується гольових передач у всіх турнірах, то тут Шепелєв наздогнав Циганкова – у обох гравців по 8 результативних пасів.

ТОП-5 асистентів Динамо у всіх турнірах (в УПЛ)

1-2. Віктор Циганков – 8 (5)

1-2. Володимир Шепелєв – 8 (6)

3. Карлос де Пена – 7 (4)

4. Віталій Миколенко – 6 (5)

5. Томаш Кендзьора – 5 (4)

Усі гольові передачі Володимира Шепелєва в сезоні 2019/2020

- 24 серпня, у матчі проти Олімпіка (УПЛ);

- 19 вересня, у матчі проти Мальме (ЛЄ);

- 30 жовтня, у матчі проти Шахтаря (КУ);

- 24 листопада, у матчі проти Маріуполя (УПЛ);

- 1 грудня, у матчі проти Олімпіка (УПЛ);

- 7 березня, у матчі проти Олександрії (УПЛ);

- 15 березня, у матчі проти Десни (УПЛ);

- 13 червня, у матчі проти Зорі (УПЛ);

Коментарі ()