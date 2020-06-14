Шепелєв став найкращим асистентом Динамо в УПЛ

У поєдинку проти Зорі в суботу, 13 червня, півзахисник Динамо Володимир Шепелєв віддав свою 6-ю гольову передачу в нинішньому сезоні в УПЛ.

Таким чином, він вийшов на перше місце серед найкращих асистентів команди в чемпіонаті 2019/2020.

До цього матчу по 5 гольових передач було у Шепелєва, Віктора Циганкова та Віталія Миколенко. Тепер же Володимир – одноосібний лідер команди за цим показником.

Що стосується гольових передач у всіх турнірах, то тут Шепелєв наздогнав Циганкова – у обох гравців по 8 результативних пасів.

ТОП-5 асистентів Динамо у всіх турнірах (в УПЛ)

1-2. Віктор Циганков – 8 (5)

1-2. Володимир Шепелєв – 8 (6)

3. Карлос де Пена – 7 (4)

4. Віталій Миколенко – 6 (5)

5. Томаш Кендзьора – 5 (4)

Усі гольові передачі Володимира Шепелєва в сезоні 2019/2020

- 24 серпня, у матчі проти Олімпіка (УПЛ);

- 19 вересня, у матчі проти Мальме (ЛЄ);

- 30 жовтня, у матчі проти Шахтаря (КУ);

- 24 листопада, у матчі проти Маріуполя (УПЛ);

- 1 грудня, у матчі проти Олімпіка (УПЛ);

- 7 березня, у матчі проти Олександрії (УПЛ);

- 15 березня, у матчі проти Десни (УПЛ);

- 13 червня, у матчі проти Зорі (УПЛ);