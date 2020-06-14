Кокорін: Тимощук мені кубок Ліги чемпіонів надсилає кожну хвилину, вже дістав

Півзахисник Сочі Олександр Кокорін знаходиться у хороших стосунках із Анатолієм Тимощуком.

Про це він розповів у розмові з Олександром Алієвим в ефірі YouTube-каналу Кент.

"У мене з усіма, з ким я грав в команді, збереглися хороші стосунки. Тимощук тренував, коли я був в Зеніті. Ми з ним на зв'язку.

Навіть якщо я йду в інший клуб, ми з ним часто жартуємо, у нас є історії всякі. Підколювати один одного. Він мені кубок Ліги чемпіонів надсилає кожну хвилину. Вже дістав реально", - сказав Кокорін.