Саленко: Пора вже закінчувати цю нісенітницю між Україною і Росією

Колишній нападник київського Динамо Олег Саленко хотів би, щоб збірні України та Росії зіграли між собою на Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Україна проти Росії на Євро? Я вітаю такі ідеї. Згоден, пора вже закінчувати цю нісенітницю між Україною і Росією. Я б взагалі хотів запропонувати для початку провести товариський матч між збірними ветеранів України та Росії. Можливо, навіть на нейтральній території.

Спілкуюся з друзями з Росії. Вони теж підтримують ідею. Але, звичайно, Українська асоціація футболу на це не піде. Втрутиться політика. Найближчі рік-два, напевно, нічого в цьому питанні не зміниться.

Упевнений, треба до чортової матері закінчувати цей конфлікт. Як з боку України, так і з боку ДНР-ЛНР і їх кураторів. Я був там, ми грали в футбол недалеко від військових дій.

Знаємо, що військові між собою теж спілкуються. Потрібно знаходити спільну мову і Донбасу повертати до складу України. Крим? Тут складніше. Там вже багато військових російських баз, ядерну зброю завезуть скоро", - сказав Саленко.