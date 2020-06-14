Буяльський став найкориснішим гравцем матчу Зоря - Динамо

Джерело - zbirna.

Півзахисник збірної України Віталій Буяльський став найкориснішим гравцем матчу 26-го туру УПЛ між Зорею та Динамо (1:3).

За версією InStat рейтинг ефективності гри Буяльського склав 330 балів.

За 89 хвилин автор першого гола в ворота луганчан виконав 47 ТТД при бракові у 23%, завдав три удари по воротах, віддав три гострі передачі і виграв вісім єдиноборств.

У трійку найкращих гравців матчу по InStat Index також увійшли Георгій Бущан (314 балів) і Віктор Циганков (302 бали). Найвища оцінка серед футболістів Зорі - у Владлена Юрченка (285 балів).