Айнтрахт розгромив Герту, перемоги Вердера та Боруссії Д. Результати 31 туру Бундесліги

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 13 червня, відбулися матчі 31 туру німецької Бундесліги.
Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 червня, 31 тур
Вольфсбург – Фрайбург 2:2 (2:1)
Голи: 1:0 – 14 Вегхорст, 2:0 – 27 Вегхорст, 2:1 – 43 Гелер, 2:2 – 46 Шаллай
Герта Берлін - Айнтрахт Франкфурт 1:4 (1:0)
Голи: 1:0 – 24 Пйонтек, 1:1 – 51 Дост, 1:2 – 62 Сілва, 1:3 – 68 Н'Діка, 1:4 – 86 Сілва
Дюссельдорф - Боруссія Д. 0:1 (0:0)
Голи: 0:1 - 90+5 Голанд
Кельн - Уніон Берлін 1:2 (0:1)
Голи: 0:1 – 39 Фрідріх, 0:2 – 67 Гентнер, 1:2 - 90+2 Кордоба
Падерборн - Вердер Бремен 1:5 (0:3)
Голи: 0:1 – 20 Классен, 0:2 – 34 Осако, 0:3 – 39 Классен, 0:4 – 60 Еггештайн, 1:4 – 66 Сабірі, 1:5 - 90+2 Фуллькруг
Нагадаємо, Лейпциг розібрався з Гоффенгаймом у 31 турі Бундесліги.