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Айнтрахт розгромив Герту, перемоги Вердера та Боруссії Д. Результати 31 туру Бундесліги

Сьогодні 18:33 570 0
Боруссія Д вирвала перемогу на останніх хвилинах матчу
Айнтрахт розгромив Герту, перемоги Вердера та Боруссії Д. Результати 31 туру Бундесліги
#Боруссія, #Герта, #Вердер

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 13 червня, відбулися матчі 31 туру німецької Бундесліги.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
13 червня, 31 тур

Вольфсбург – Фрайбург 2:2 (2:1)

Голи: 1:0 – 14 Вегхорст, 2:0 – 27 Вегхорст, 2:1 – 43 Гелер, 2:2 – 46 Шаллай

Герта Берлін - Айнтрахт Франкфурт 1:4 (1:0)

Голи: 1:0 – 24 Пйонтек, 1:1 – 51 Дост, 1:2 – 62 Сілва, 1:3 – 68 Н'Діка, 1:4 – 86 Сілва

Дюссельдорф - Боруссія Д. 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 90+5 Голанд

Кельн - Уніон Берлін 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 39 Фрідріх, 0:2 – 67 Гентнер, 1:2 - 90+2 Кордоба

Падерборн - Вердер Бремен 1:5 (0:3)

Голи: 0:1 – 20 Классен, 0:2 – 34 Осако, 0:3 – 39 Классен, 0:4 – 60 Еггештайн, 1:4 – 66 Сабірі, 1:5 - 90+2 Фуллькруг

Нагадаємо, Лейпциг розібрався з Гоффенгаймом у 31 турі Бундесліги.

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