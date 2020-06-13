На вході в цю «суперлігу» обов'язковою умовою буде передача всіх телевізійних прав

Джерело - телеграм Артема Франкова.

Андрій Павелко та Григорій Козловський активно просувають проект створення абсолютно нової контори, яка повинна прийти на зміну УПЛ і ПФЛ в частині першої ліги, об'єднавши два верхніх українських дивізіони.

Про це розповів журналіст Артем Франков у своєму Telegram.

"Є відомості, що Павелко, Козловський та інші активно просувають проект створення абсолютно нової контори, яка повинна прийти на зміну УПЛ і ПФЛ в частині першої ліги, об'єднавши два верхніх українських дивізіони. На вході в цю "суперлігу" обов'язковою умовою буде передача всіх телевізійних прав конторі", - заявив журналіст.

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"Макаров при всіх своїх недоліках - ввічливості, демократичності, інтелігентності, неконфліктності в поганому сенсі цього слова - людина насамперед чесна. Він виступає перешкодою на шляху створення цього монстра. Небезпека в тому, що Сергій в будь-який момент здатний дуже серйозно брикнути, викривши весь цей схематоз".

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"Тому його повалення повинно стати першим - або навіть другим кроком на шляху цієї дикої реформи професійного футболу, покликаної підкорити ось цій змичці нагорі весь наш футбол, який цікавить хоч кось з точки зору політичних дивідендів і залучення грошей. Ось цю маляву розсилає по клубам енергійний Рух, що не зібрав достатньої кількості підписів за відставку президента ПФЛ Сергія Макарова прямо під час четвергової конференції", - написав Франков

Раніше Макаров заявив, що якщо більшість проголосує за його відставку, то він встане і піде.