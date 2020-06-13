Роббен не виключає свого повернення в професійний футбол

Повернення в Баварію неможливе

Джерело - sport1.

Екс-півзахисник Баварії Ар'єн Роббен не може сказати напевно, що він остаточно завершив кар'єру.

Про це він розповів порталу Sport1.

"Моє повернення в Баварію неможливо. 100%. Не знаю напевно повернуся в професійний футбол. Зараз я не хочу говорити "так" або "ні". В кінці цього місяця ми з сім'єю переїжджаємо в Нідерланди. Що стосується всього іншого, подивимося. У будь-якому випадку я завжди буду підтримувати зв'язок з Баварією", - сказав Роббен.

Нагадаємо, Роббен тренувався на базі Баварії.

Раніше Роббен проплив 8 кілометрів щоб зібрати гроші для боротьби з раком.