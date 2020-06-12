Динамо із Циганковим вирушило на матч проти Зорі

Динамо добереться до Запоріжжя літаком

Сьогодні,12 червня, Динамо вирушило на Запоріжжя, де зіграє матч проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

До списку футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує у поєдинку із Зорею увійшли:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

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Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Сидорчук, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль.

Поєдинок Зоря – Динамо відбудеться у суботу, 13-го червня, у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена, початок о 17.00.

Нагадаємо, Зоря готується до матчу з Динамо у звичному режимі.