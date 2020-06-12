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Динамо із Циганковим вирушило на матч проти Зорі

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Динамо із Циганковим вирушило на матч проти Зорі
#Зоря, #Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Сьогодні,12 червня, Динамо вирушило на Запоріжжя, де зіграє матч проти Зорі.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

До списку футболістів, на яких Олексій Михайличенко розраховує у поєдинку із Зорею увійшли:

Голкіпери: Бущан, Бойко;

Захисники: Попов, Миколенко, Піварич, Шабанов, Кендзьора;

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Півзахисники: Циганков, Де Пена, Дуелунд, Буяльський, Кадірі, Шапаренко, Цитаїшвілі, Шепелєв, Вербич, Сидорчук, Андрієвський, Караваєв;

Нападники: Русин, Соль.

Поєдинок Зоря – Динамо відбудеться у суботу, 13-го червня, у Запоріжжі на стадіоні Славутич-Арена, початок о 17.00.

Нагадаємо, Зоря готується до матчу з Динамо у звичному режимі.

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