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Гірник-Спорт готовий відкликати свій голос за відновлення Першої ліги

Сьогодні 18:58 461 0
Петро Каплун прокоментував конференцію ПФЛ
Гірник-Спорт готовий відкликати свій голос за відновлення Першої ліги
#Гірник-Спорт, #Перша ліга, #ПФЛ

Джерело - gornyak-sport.net.

На конференції ПФЛ було прийнято рішення, яке ні до чого не веде.

Про це розповів президент Гірник-Спорт Петро Каплун.

"Більшість проголосували за те, щоб грати за регламентом, але в ньому немає такого поняття як "Медичний протокол", тут немає такого поняття, за яких умов команда йде на карантин і на яких умовах команда повертається з карантину. У регламенті немає такого рішення про те, якщо команда не зможе дограти чемпіонат через коронавірусу, що робити з цією командою. У регламенті немає такого поняття, як проводити обмін між лігами, якщо раптом чемпіонат знову зупиниться, і ми не зможемо його продовжувати. У регламенті немає такого поняття, як вісімнадцять команд на наступний сезон. Якщо в УПЛ чітко прописали, скільки команд буде в наступному сезоні, то в нашому регламенту не записано, що 18 команд грають в наступному році. Чому вирішили що саме вісімнадцять команд? І хто за це голосував? По-моєму Конференція не голосувала за 18 команд.

Виникло дуже багато питань. "Шляхетні лицарі" готові були до Конференції оплатити тести. Дим розвіявся, і що ми бачимо? Всі обіцянки забуті. Усе! Люди домоглися своєї мети, чемпіонат триває, а ви залишилися зі своїми проблемами, як вони були так і є. Хто буде визначати, чи може команда виконати протокол або не може? Хто буде вирішувати? Де це записано, чи може команда грати чи ні. В УПЛ це робить інспектор і делегат УАФ. Як це буде відбуватися у нас? За що ми голосували, незрозуміло. Головне людям було проголосувати і показати, ось які ми великі. А далі що?

Ці питання ми обговорювали з президентом ПФЛ України. Він клятвено обіцяв, що ці питання будуть вирішені, а коли вже всі проголосували, тоді навіщо вирішувати ці питання? Все, грайте! А як грати, нікого не цікавить. Ось такі короткі підсумки Конференції ПФЛ. Наш клуб, напевно, буде відкликати свій голос "за" відновлення чемпіонату, який ми віддали на Конференції, тому що незрозуміло за якими правилами продовжувати змагання, ми так і не визначилися. Нам обіцяли вирішити всі питання і по протоколу, і по проходженню тесту. Я, звичайно, заздрю ​​"білої" заздрістю командам, у яких серед ночі знаходяться інвестори", - розповів Каплун.

Нагадаємо, виконком УАФ затвердив рішення щодо відновлення сезону Першої ліги.

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