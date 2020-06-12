Заваров: Емоції у матчі Зоря – Динамо будуть зашкалювати

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Матч Зоря – Динамо буде важливим у боротьбі за друге місце в УПЛ.
Про це розповів легендарний гравець Динамо Олександр Заваров.
"Для Динамо кожна гра важлива і, можна сказати, визначальна. Команда має вирішити завдання, яке було поставлене перед початком чемпіонату.
Оскільки такі матчі - це боротьба "за шість очок", вони граються на максимумі, а на перше місце виходить надійність і досягнення результату. Обидві команди будуть намагатися його здобути, щоб вирішити усі свої проблеми і завдання. Тому, думаю, на нас чекає хороша гра, в якій емоції будуть зашкалювати.
Актуально: Зоря - Динамо: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE
З огляду на ситуацію, в якій знаходиться Динамо, для команди мотивація повинна бути позамежною у кожній грі, незалежно від імені суперника. Потрібно набирати очки в усіх поєдинках без винятку", - розповів Заваров.