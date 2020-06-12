У Зорі є футболісти, які можуть зіграти на позиції Богдана Лєднева у матчі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер луганського клубу Віктор Скрипник.

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"Згідно з орендного договору Богдан Лєднєв не зіграє проти Динамо. Уже знаєте, ким його замінити? Так звичайно. Богдан - хороший і якісний гравець, але незамінних гравців у нас немає. У Зорі є футболісти, які можуть зіграти на позиції Лєднева.

А правила, повторюся, потрібно виконувати. Це стосується і договору про оренду, який обумовлюються заздалегідь. До слова, ми вже двічі грали з Динамо без Лєднєва - один раз виграли, другий раз зіграли внічию", - відзначив Скрипник.