Олімпік - Львів: онлайн-трансляція матчу 26 туру УПЛ. LIVE

Джерело - Чемпіон.

Олімпік удома зіграє проти Львова в групі вибування в 26 турі української Прем'єр-ліги.

Матч відбудеться у суботу, 13 травня, на стадіоні Динамо ім. Лобановського. Початок о 19:30.

Пряма транляція на телеканалі Футбол 2.

Також онлайн матч Олімпік - Львів наживо дивіться на нашому сайті.

Плеєр з трансляцією буде доступний у цій новині за годину до початку гри.

У сезоні 2019/20 команди зіграли між собою двічі. У 8 турі Львів удома мінімально поступився Олімпіку (0:1). У 19 турі львів'яни взяли реванш у виїзній грі з таким самим рахунком (0:1). У минулому турі Олімпік у домашній грі зіграв унічию з Маріуполем (1:1), а Львів програв Дніпро-1 (1:2).

У 25 матча Львів набрав 22 очки та посідає 9 місце в чемпіонаті. У Олімпіка - 20 очок і 11 сходинка в турнірній таблиці.