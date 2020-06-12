Стало відомо, хто розсудить Минай та Динамо у півфіналі Кубка України

Головним арбітром призначена Катерина Монзуль

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу визначила бригаду арбітрів, яка буде працювати на матчі півфіналу Кубка України Минай - Динамо.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Головним арбітром призначена Катерина Монзуль. Саме вона в недавньому матчі Шахтар - Динамо у складній ситуації скасувала гол киян, що викликало багато питань.

Матч повинен відбутися 17-го червня на арені клубу Минай з використанням VAR.

Склад офіційних осіб на матч: Арбітр - Монзуль К. В. (Харків), асистенти арбітра - Стрілецька М. С. (Суми), Ардашева О. Є. (Київ), четвертий арбітр - Романюк А. М. (Івано-Франківськ), спостерігач арбітражу - Шандор А. А. (Львів). Арбітр ВАА - Арановський Є. А. (Київ), асистент ВАА - Шлончак С. М. (Черкаси), спостерігач ВАА - Петров В. Д. (Харків).

Раніше, Кополовець заявляв, що ранній початок матчу Кубка України – не наша умова.